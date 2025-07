Global Aktienmärkte 2025: Vergiss die USA, hier gibt es jetzt die meiste Rendite

Europäische Aktien haben sich im Jahr 2025 als überraschende Gewinner herausgestellt. Wie aus einer von CNBC in Auftrag gegebenen Auswertung von Morningstar hervorgeht, liegen Griechenland, Polen, Tschechien und Spanien bei den weltweiten Kursgewinnen an der Spitze. Im Vergleich dazu fielen die US-Aktienmärkte aufgrund von Unsicherheiten über Trumps politische Entscheidungen schwächer aus. Peter Boockvar, Chief Investment Officer bei der Bleakley Financial Group, erklärt: "Der von den USA begonnene globale Handelskrieg ist und wird der Katalysator für diese überdurchschnittliche Entwicklung außerhalb der USA bleiben."

Mit einem Plus von fast 60 Prozent seit Jahresbeginn führte Griechenland die Liste der besten Performer an. Unterstützt von einer Erholung der Wirtschaft, Bankenreformen und einem starken Tourismussektor erwarten Experten eine weitere Aufwärtsbewegung. Auch Polen und die Tschechische Republik konnten mit 56 bzw. 52 Prozent zulegen. Acht der zehn besten Performer kommen aus Europa, darunter Spanien, Italien und Deutschland.