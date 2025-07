Unternehmen sehen Besserung ab 2026 (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen im DACH-Raum

bleibt angespannt. Fast jedes zweite Unternehmen sieht sich laut einer aktuellen

Studie der ERA Group in Kooperation mit dem Bundesverband Materialwirtschaft,

Einkauf und Logistik (BME) stark - teilweise existenzbedrohend - unter Druck.

Insbesondere hohe Energiekosten, überbordende Bürokratie und volatile Märkte

blockieren Investitionen und belasten die Wettbewerbsfähigkeit. Hoffnung macht

der mittelfristige Ausblick: Eine Mehrheit rechnet mit einer wirtschaftlichen

Erholung ab dem Jahr 2026.



Stabilisieren statt Transformieren





"Die Ergebnisse sind ebenso ernüchternd wie richtungsweisend", sagt Matthias

Droste, Country Manager DACH der ERA Group. "Kostendruck und politische

Unsicherheit zwingen Unternehmen zum Handeln - gleichzeitig entstehen neue

Spielräume für Digitalisierung, Automatisierung und alternative

Geschäftsmodelle." Der Fokus liegt jedoch zunächst auf operativer

Stabilisierung, Effizienzsteigerung und Liquiditätssicherung. Nachhaltigkeit

oder strategische Personalentwicklung werden - zumindest vorübergehend -

zurückgestellt.



Kostensenkung, Automatisierung, digitale Prozesse



Als wichtigste Hebel zur Krisenbewältigung gelten laut Studie Kostenoptimierung,

Prozessdigitalisierung und strategische Diversifikation. Während

Personalmaßnahmen eine untergeordnete Rolle spielen, gewinnt der Einkauf an

Bedeutung: Lieferketten sollen abgesichert, Einkaufspreise gesenkt und neue

Partnerschaften aufgebaut werden. Digitale Tools und Automatisierung werden

zunehmend eingesetzt. "Die Krise könnte sich in der Retrospektive als

Digitalisierungsboost erweisen", so Droste.



Klare Erwartungen an die Politik



Die Forderungen der Unternehmen an die Politik fallen eindeutig aus:

Bürokratieabbau, verlässliche Energiepreise und planbare Rahmenbedingungen

stehen ganz oben. Finanzielle Unterstützung wird hingegen kaum thematisiert - im

Vordergrund steht der Wunsch nach unternehmerischer Gestaltungsfreiheit in einem

stabilen Umfeld.



Verhaltener Optimismus mit Blick auf 2026



Trotz der aktuellen Belastung überwiegt in vielen Branchen ein vorsichtiger

Optimismus. Die Mehrheit der befragten Unternehmen rechnet mit einer

wirtschaftlichen Erholung ab 2026. Für Matthias Droste ist das ein wichtiges

Signal: "Die Krise zwingt Unternehmen, ihre Strukturen zu hinterfragen und neue

Wege zu gehen. Mit dem richtigen politischen Rahmen kann daraus eine neue

Resilienz entstehen, die langfristig Wettbewerbskraft sichert."



BME-Hauptgeschäftsführer Dr. Lars Kleeberg zu den Studienergebnissen: "Die

Umfrage zeigt klar die Herausforderungen auf, mit denen die deutsche Wirtschaft

und damit auch unsere Community derzeit zu kämpfen hat. Die Ergebnisse, aber

auch der vorsichtige Optimismus für das kommende Jahr, werden durch den

aktuellen mit dem BME erstellten HCOB Einkaufsmanagerindex Deutschland (EMI)

bestätigt, der ebenfalls positive Geschäftserwartungen der Einkaufsmanager

gemessen hat. Jetzt liegt es mit an der Politik, verlässliche Rahmenbedingungen

zu schaffen, da Deregulierung, stabile Energiepreise und Planbarkeit essenzielle

Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Aufschwung sind."



Über die ERA Group



Die ERA Group wurde 1992 als Expense Reduction Analysts gegründet und ist auf

die dauerhafte Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von mittelständischen

Unternehmen, Einrichtungen der öffentlichen Hand und Non-Profit-Organisationen

(NPO) spezialisiert. Mit mehr als 1.000 Partnern in über 60 Ländern unterstützt

die ERA Group Unternehmen und Organisationen mit umsetzungsorientierten

Beratungsleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dazu gehören unter

anderem Energieeinkauf und -optimierung, Verpackungslösungen, Supply Chain

Management, Facility Management, IT & Digitalisierung, Rohstoffeinkauf, HR &

Zeitarbeit, Marketing, Business Intelligence, Produktions- und Prozesskosten,

Nachhaltigkeit sowie Unternehmensfinanzierung.



In Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut die ERA Group über 3.500

Kunden aus produzierenden Unternehmen, Handel, Dienstleistung sowie der

öffentlichen Hand. Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.eragroup.com/



