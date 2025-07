Lira: Zinssenkung könnte die Talfahrt weiter beschleunigen

Nachdem die türkische Zentralbank im April die Leitzinsen auf 46 Prozent kräftig angehoben hat, scheint sie jetzt wieder eine Zinssenkung anzuvisieren, um dadurch die Wirtschaft des Landes anzukurbeln. Doch das ist keine so einfache Sache:

Seit Jahresbeginn hat die türkische Landeswährung zum Euro bereits mehr als ein Viertel ihres Wertes verloren und notiert aktuell auf einem Allzeittief. Eine Kehrtwende oder auch nur eine Abschwächung dieser Tendenz ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Noch in diesem Monat könnte eine Zinssenkung der Notenbank die Talfahrt noch beschleunigen.

Zwar ist es den Währungshütern gelungen, die Inflation in den vergangenen Monaten kontinuierlich zu senken und sich damit etwas Spielraum zu schaffen. Die Inflationskurve zeigt seit dem Frühjahr 2024 eine Abwärtstendenz. Von über 70 Prozent im Vorjahr ist die Teuerung im Juni auf den niedrigsten Stand seit November 2021 gefallen. Zuletzt ging es jedoch nur noch marginal abwärts: Im Juni betrug die Teuerung rund 35,1 Prozent, nach 35,4 Prozent im Vormonat.

Doch während Ökonomen die Abkühlung der Teuerung als willkommenes Signal feiern, wird die Landeswährung immer schwächer. Seit dem Dienstag notiert sie bei mehr als 40 Lira je US-Dollar auf einem neuen Tiefstand. Und auch zum Euro hat die Devise im Juli erstmals die Marke von 47 je Euro erreicht und pendelt aktuell um dieses Rekordtief. Die Frage stellt sich drängender denn je: Ist die Lira noch zu stabilisieren?

Aktuell verdichten sich die Hinweise auf eine Zinssenkung der türkischen Notenbank beim nächsten Entscheid Ende dieses Monats. Viele Marktteilnehmer rechnen mit einem kräftigen Schritt von bis zu 350 Basispunkten. Doch was von der Wirtschaft sicherlich mit Begeisterung aufgenommen werden würde, sorgt nur für noch mehr Druck auf die Lira.

Seit Mehmet Simsek 2023 das Amt des Finanzministers übernahm, setzte die Türkei auf eine Rückkehr zu orthodoxer Geldpolitik. Zinserhöhungen bis auf 50 Prozent im März 2024 sollten das Vertrauen der Märkte wiederherstellen und die Lira stützen. Doch die ab Jahresende eingeleitete Lockerung wurde durch die innenpolitischen Unsicherheiten nach der Verhaftung türkischer Oppositionspolitiker wieder in Frage gestellt.

In der Folge kam es zu einer Kapitalflucht vor allem ausländischer Investoren.Die CDS-Prämien auf fünfjährige Staatsanleihen stiegen spürbar, ebenso die Risikoaufschläge auf internationale Bonds. Die Lira verlor erneut an Boden. Für Investoren ein klares Warnsignal: Politische Eingriffe könnten die wirtschaftspolitische Glaubwürdigkeit erneut untergraben.

Hinzu kommt fiskalischer Druck. Die Regierung hat am Dienstag überraschend die Quellensteuer auf Lira-Einlagen und Investmentfonds erhöht, um das steigende Haushaltsdefizit zu finanzieren, das allein in den ersten fünf Monaten 2025 bei umgerechnet 16 Milliarden US-Dollar lag. Solche Maßnahmen konterkarieren die Bemühungen der Zentralbank, Sparer zur Rückkehr in die Lira zu bewegen und die Dollarisierung zu stoppen. Ein weiteres Problem: Mit dem schrittweisen Auslaufen des KKM-Programms, mit dem Einlagen vor Wechselkursfluktuationen geschützt waren, entfällt ein wichtiges Sicherheitsnetz für die Lira.

Die Währung reagiert entsprechend sensibel. Allein im laufenden Jahr hat die Lira zum US-Dollar 13,3 Prozent an Wert verloren und zum Euro sogar 28,3 Prozent. Zwar lässt die Zentralbank die Abwertung bislang kontrolliert zu, doch das Fenster für geldpolitische Lockerungen könnte sich rasch wieder schließen. Sollte sich die geopolitische Lage verschärfen oder politische Unsicherheiten eskalieren, drohen neue Kapitalabflüsse und ein weiterer Verfall der Lira.

Trotz allem setzen einige Marktteilnehmer auf eine allmähliche Stabilisierung. Die zuletzt gestiegenen Portfoliozuflüsse in türkische Anleihen und die rückläufigen Inflationserwartungen könnten ein günstiges Umfeld für moderatere Zinssenkungen schaffen. Doch der Spielraum bleibt eng. Eine zu starke Lockerung der Zentralbank birgt die Gefahr, die bisherigen Erfolge zu verspielen und könnte die Lira endgültig ins Trudeln bringen.

Ob die türkische Landeswährung je wieder ein stabiles Fundament erreicht, hängt letztendlich aber weniger von kurzfristigen Zinsschritten ab als von einer konsequenten geld- und fiskalpolitischen Linie, gepaart mit politischer Berechenbarkeit. Beides bleibt vorerst fraglich.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

