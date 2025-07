Wie die JMVision GmbH konservative Industriebetriebe digitalisiert (FOTO)

Balingen (ots) - Die meisten Industriebetriebe leben von ihren Bestandskunden -und das seit Jahrzehnten erfolgreich. Doch was passiert, wenn einer derGroßkunden wegbricht oder die Auftragslage schwächelt? Marwin Gfrörer und JanKleinmann von der JMVision GmbH haben eine Lösung entwickelt, die traditionelleVertriebsprinzipien mit künstlicher Intelligenz verbindet und konservativeIndustriebetriebe digitalisiert, ohne deren bewährte Arbeitsweise zu verfremden.Das Ergebnis: Früher unsichtbare Industriebetriebe erhalten heute regelmäßigqualifizierte Anfragen und das ganz ohne Veränderung ihrer gewachsenenStrukturen."Traditionelle Vertriebsprinzipien sind nicht veraltet - sie sind die Basis fürnachhaltigen Erfolg", erklärt Marwin Gfrörer, Geschäftsführer der JMVision GmbH."Das Problem ist nur: Bisher machen die meisten Industriebetriebe gar keinenstrukturierten Vertrieb und leben ausschließlich von Bestandskunden undEmpfehlungen. Hier kommt künstliche Intelligenz ins Spiel - um diese bewährtenPrinzipien erstmals systematisch nutzbar zu machen." Diese Philosophieunterscheidet die JMVision GmbH fundamental von anderen Anbietern. Während vieleAgenturen versuchen, Industrieunternehmen komplett umzukrempeln, setzen MarwinGfrörer und Jan Kleinmann auf Evolution statt Revolution. "Wir arbeiten mit dembestehenden Vertriebsteam zusammen und sind als Unterstützung da - oderübernehmen die komplette Neukundenakquise für Betriebe, die bisherausschließlich von Bestandskunden leben", betont Jan Kleinmann, ebenfallsGeschäftsführer der JMVision GmbH.Warum traditioneller Vertrieb in der Industrie unersetzlich istIn der Industriebranche entscheiden persönliche Beziehungen überMillionenaufträge. "Ein Produktionsleiter, der eine Sondermaschine für 2Millionen Euro bestellt, macht das nicht aufgrund einer schönen Website odereiner cleveren Kampagne", erklärt Marwin Gfrörer. "Er braucht Vertrauen - undVertrauen entsteht nur durch persönliche Beziehungen und nachgewieseneKompetenz."Traditioneller Vertrieb in der Industrie bedeutet: langfristige Beziehungenaufbauen, Vertrauen schaffen, fachliche Kompetenz beweisen und den Kunden alsPartner begleiten. "Diese Prinzipien haben sich über Jahrzehnte bewährt undwerden auch in Zukunft entscheidend sein", betont Marwin Gfrörer. "Wirverstehen, wie Entscheider ticken, weil wir selbst am laufenden Band Kunden ausder Industrie gewinnen."Präziser Vertrieb dank KI - ohne den Menschen zu ersetzenDer Durchbruch gelang der JMVision GmbH mit der Integration künstlicherIntelligenz in traditionelle Vertriebsprozesse. Dabei geht es nicht um