Sommer könnte zum Albtraum für Anleger werden, warnt die Deutsche Bank

Laut Allen könnten dieses Jahr mehrere Faktoren zusammenspielen. Neben schwacher Liquidität und geopolitischen Risiken sei die Zollsituation unter US-Präsident Trump ein zentrales Risiko. Ab dem 1. August drohen neue Strafzölle auf Stahl, Autos und weitere Sektoren – mit potenziell inflationären Folgen. "Ein stärker als erwarteter Anstieg der Zölle im August würde sicherlich in diese Kategorie fallen und könnte eine neue Verkaufswelle auslösen", so Allen.

Der Markt habe diese Risiken bislang kaum eingepreist. "Die inflationären Auswirkungen der Zölle werden deutlicher", warnt der Stratege. Entscheidend seien die US-Inflationsdaten. Sollten sie höher ausfallen als erwartet, könnte die Fed auf angekündigte Zinssenkungen verzichten, so Allen.

Auch geopolitische Konflikte bleiben ein Unsicherheitsfaktor. Die Märkte haben in den letzten Jahren empfindlich auf Spannungen im Nahen Osten, in der Ukraine oder im Indopazifik reagiert. Dazu kommen fiskalische Sorgen: In den USA, Großbritannien und Japan sind die Renditen langlaufender Anleihen zuletzt stark gestiegen – ein Signal für wachsende Zweifel an der Schuldentragfähigkeit.

Trotz aller Risiken bleiben die Märkte bislang stabil. Allen erklärt das mit der Reaktionsfähigkeit von Regierungen und Notenbanken. "Solange dies der Fall ist, würde es einen größeren Schock erfordern, den die Politik nicht bewältigen kann, um langfristige Marktturbulenzen auszulösen."

Doch genau dieser "nicht quantifizierbare Schock" könnte laut Allen jederzeit kommen – aus heiterem Himmel.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





