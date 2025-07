Alibaba Group Aktie knickt um -2,06 % ein - 09.07.2025

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Alibaba Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -2,27 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um -4,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Alibaba Group auf +11,59 %.

Alibaba Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,23 % 1 Monat -14,46 % 3 Monate -2,27 % 1 Jahr +31,73 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 215,19 Mrd. wert.

Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA and HKEX: 9988 (HKD Counter) and 89988 (RMB Counter), “Alibaba,” “Alibaba Group” or the “Company”) today announced the completion of its private offering (the “Bond Offering”) of HK$12.023 billion aggregate …

Alibaba Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.