Kingsmen kündigt Absichtserklärung für eine Option auf den Erwerb des Gold-Silber-Projekts Almoloya im Bergbaurevier Parral in Chihuahua an

Das Projekt Almoloya wurde im Rahmen der laufenden regionalen Explorationsprogramme von Kingsmen im Bergbaurevier Parral identifiziert, die sich auf historische, ehemalige Minen mit Silber-Gold-Potenzial und einem besonderen Schwerpunkt auf epithermalen Lagerstätten und Karbonatersatzlagerstätten („CRD“) mit Edelmetallsystemen konzentrieren. Mit dem Projekt Almoloya erreicht der mehr als 20 Jahre andauernde Prozess der Flächenkonsolidierung seinen Höhepunkt. In der nun zusammenhängenden Liegenschaft werden Claims zusammengeführt, deren Eigentumsverhältnisse in der Vergangenheit fragmentiert waren. Viele dieser Claims befanden sich zuvor im Besitz von großen Betreibern und wurden von diesen erforscht. Kingsmen stehen umfangreiche historische Daten aus Programmen bis Anfang der 2000er-Jahre zur Verfügung; sie bilden eine wertvolle Grundlage für zukünftige Explorationsarbeiten. Seither ist das Projekt weder von Junior-Unternehmen noch von Großkonzernen systematisch erkundet worden, weshalb in diesem höffigen und historisch ertragreichen Revier weiterhin unerschlossenes Potenzial besteht.

Eine Standortkarte können Sie hier einsehen: https://www.kingsmenresources.com/area-history

Bis vor Kurzem fand in einem kleinen Teil des Projekts Almoloya handwerklicher Goldabbau statt, wobei auch Silber, Blei und Zink gefördert wurden. Der Bergbau beschränkte sich auf eine oberflächennahe Mineralisierung bis zu einer maximalen Tiefe von etwa 50 Metern.

Das Projekt Almoloya ist Standort der ehemaligen Minen Cigarrero und Las Juliettas. Im Rahmen des Projekts Almoloya werden fünf Mineral-Claims in einer einzigen, zusammenhängenden Liegenschaft mit über 866,25 Hektar (2.140,55 Acres) Grundfläche zusammengeführt, die eine für eine Gold- und CRD-Mineralisierung höffige Geologie aufweist.

President Scott Emerson sagt dazu: „Seit der Aufnahme unserer regionalen Explorationsprogramme im Bergbaurevier Parral haben wir nach interessanten Konzessionsgebieten gesucht und Almoloya als ein interessantes Übernahmeziel ins Auge gefasst, insbesondere da das Projekt nun konsolidiert war und bezirksweites Potenzial bot. Mit dem Abschluss unserer jüngsten Finanzierung haben wir den Erwerb des Projekts Almoloya energisch vorangetrieben. Diese Akquisition ist Teil unserer Strategie, uns zum führenden Explorationsunternehmen in der Region Parral zu entwickeln, und steht im Einklang mit unserem Ziel, Konzessionsgebiete, die in der Vergangenheit Gegenstand von Bergbauarbeiten waren, durch die Anwendung moderner Explorationstechniken neues Leben einzuhauchen. Das über den Straßenweg zugängliche Projekt Almoloya bietet kurzfristiges Potenzial für die Entdeckung von Gold- und CRD-Lagerstätten. Unsere aktuellen Explorationsprogramme sind darauf ausgerichtet, in naher Zukunft bedeutende Entdeckungen zu machen.“

Im nach Nordwesten streichenden Strukturtrend Julietta lagert eine Goldmineralisierung in Quarzerzgängen und Stockwerken in Kalkstein und Marmor. Hier wurde in der Vergangenheit aus mehreren alten Abbaustätten in begrenztem Umfang Gold gefördert, wobei handwerkliche Bergarbeiter zuletzt sichtbares Gold gewinnen konnten. Die Mineralisierung besteht aus gediegenem Gold, Hämatit, Limonit sowie Spuren von Pyrit und Malachit. Der Servicio Geologico Mexicano (SGM; G13-A49) verzeichnete in alten Abbaustätten entlang des Strukturtrends Julietta Goldwerte zwischen 1,7 und 7,8 g/t und interpretierte die Mineralisierung als Stockwork-Exoskarn, der mit lokal kartierten Intrusionen in Zusammenhang steht und auch durch magnetische Flugdaten angezeigt wird (Abbildung 1).

Abbildung 1

Entlang der Struktur Julietta besteht Potenzial für die Auffindung einer mit Gold angereicherten Oxid- und Sulfidmineralisierung, weshalb diese Struktur das unmittelbare Hauptziel für Diamantbohrungen darstellt.

Die Mine Cigarrero liegt an der Nordflanke der Sierra Almoloya und ist über den Straßenweg erreichbar. Aus historischen Berichten geht hervor, dass dort mehr als zwölf Erzkörper abgebaut wurden, wobei insgesamt etwa 1,25 Millionen Tonnen Erz mit Gehalten von 600 g/t Ag, 40 % Pb und 25 % Zn sowie unterschiedlichen Mengen an Kupfer und Gold gefördert wurden. Diese hohen Gehalte stammten in erster Linie aus sekundärem Blei-Zink-Oxid-Material, das sich historischen Quellen zufolge bis in eine Tiefe von 400 Metern unter der Oberfläche oder etwa 150 Meter unter der Talsohle erstreckte.

Alte Minenskizzen lassen Erzkörper mit einer Mächtigkeit von bis zu 50 Metern und einer noch größeren vertikalen Ausdehnung erkennen. Der Bergbau bei Cigarrero wurde in den 1920er-Jahren nach Erschöpfung der oberflächennahen Oxidreserven eingestellt, da das Interesse an einer tieferen Sulfidmineralisierung zu dieser Zeit begrenzt war. Der historische Bergbau endete am Grundwasserspiegel.

Aus geologischer Sicht besteht der Bezirk Sierra Almoloya hauptsächlich aus massivem Kalkstein und Alterationsäquivalenten der Formation Aurora aus der Kreidezeit, die das Wirtsgestein der Silber-Blei-Zink-Mineralisierung in der 40 km nördlich gelegenen Mine Naica eine Silber-Blei-Zink-Mineralisierung darstellt. Strukturell gesehen befindet sich Almoloya am Kreuzungspunkt von zwei wichtigen Grundgebirgsstrukturen. Die erste ist eine von Nordosten nach Nordosten verlaufende Struktur, die sich von den Bezirken Parral und Santa Barbara - San Francisco del Oro aus erstreckt. Die zweite Struktur ist das Spiegelbild einer nach Westnordwesten streichenden Hauptgrundgebirgsstruktur, die möglicherweise die Mojave-Sonora Megashear1 darstellt. Das Projekt Almoloya befindet sich innerhalb eines 14 mal 12 km großen hydrothermalen Systems mit bezirksweitem Potenzial für die Auffindung weitläufiger Sulfid-Karbonatersatzlagerstätten mit einer möglichen Oxidmineralisierung in Oberflächennähe2.

1 Pressemeldung von Queenston Mining Inc. vom 8. Juli 2005

2 http://pdf.secdatabase.com/241/0001137171-05-001127.pdf

Bedingungen der LOI

Das Unternehmen hat mit unabhängigen Parteien eine LOI abgeschlossen, welcher zufolge das Unternehmen die Option auf den Erwerb des Projekts Almoloya erhält (die „Option“). Dem Unternehmen steht gemäß der LOI ein Due-Diligence-Zeitraum von 60 Tagen zu. Die Parteien haben die Absicht, die LOI innerhalb von 60 Tagen durch endgültige Vereinbarungen abzulösen.

Die Option kann ausgeübt werden, indem das Unternehmen den Optionsgebern über einen Zeitraum von acht Jahren gestaffelte Zahlungen in Höhe von insgesamt 8.625.000 US$ (die „Optionszahlungen“) ab dem Datum des Inkrafttretens der endgültigen Vereinbarungen leistet, wobei auf die Jahre 5 bis 8 ein Gesamtbetrag von 6,5 Millionen US$ entfällt. Im Anschluss an die Ausübung der Option wird das Unternehmen den Optionsgebern eine NSR-Royalty („NSR“) von 2,5 % gewähren, wobei das Unternehmen die Option hat, die Hälfte der NSR (1 %) gegen eine Barzahlung von 3 Millionen US$ zurückzukaufen.

In Verbindung mit der Option werden keine Vermittlungsgebühren oder -provisionen gezahlt.

Die Option steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, unter anderem der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange („TSXV“), und der Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen, die für Transaktionen dieser Art üblich sind.

Qualifizierter Sachverständiger

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Las Coloradas im ertragreichen Bergbaubezirk Parral in Mexiko gerichtet ist. Das Projekt beherbergt die historische, ehemals aktive hochgradige Silbermine Las Coloradas und gilt als höffig für weitere Edelmetalllagerstätten, denn es erstreckt sich entlang derselben strukturellen und stratigrafischen Gürtel, die Standort zahlreicher anderer hochgradiger Lagerstätten sind. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 1%ige NSR-Royalty auf dem von GoGold Resources Inc. betriebenen Projekt Los Ricos North in Mexiko. Die Führungskräfte des Unternehmens haben umfassende Erfahrung im Bergbau- und Finanzsektor. Kingsmen ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX.V:KNG;OTCQB: KNGRF;FWB:TUY) und hat seinen Hauptsitz in Vancouver (British Columbia).

Für das Board

„Scott Emerson“

Scott Emerson, President & CEO

Tel: 604-685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Angaben in dieser Pressemeldung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemeldung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

