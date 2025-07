michel gmbh und SDS revolutionieren die Schlammtrocknung (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Kreuzwertheim (ots) - Angesichts steigender Entsorgungskosten, verschärfter

gesetzlicher Vorgaben und wachsendem Druck auf kommunale Kläranlagen und

Industrieunternehmen präsentieren die michel gmbh - exklusiver Vertriebspartner

- und ihr Technologiepartner SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS) eine innovative

Antwort: Mit dem modularen Kaskaden-Schlammtrocknungssystem inkl. der

Steuerungstechnik IntelligentDRY® setzen sie neue Maßstäbe für eine nachhaltige,

effiziente und praxisnahe Schlammbehandlung. Das System verbindet modernste

Technologie mit ökonomischer Realisierbarkeit und einem werteorientierten

Unternehmensansatz - und bietet so eine zukunftsfähige Lösung für die

Herausforderungen der Schlammentsorgung.





Nachhaltigkeit als Kern der Kreislaufwirtschaft - die Vision: Einezukunftsfähige Schlammtrocknung, die lokal funktioniert, Emissionen reduziertund sich wirtschaftlich rechnet. IntelligentDRY® ist dabei nicht nur einetechnische Lösung, sondern ein Werkzeug für echten Wandel, hin zu mehrEigenverantwortung, Effizienz und Umweltbewusstsein.Technologie trifft Verantwortung: Die michel gmbh und SDS verstehenSchlammtrocknung nicht nur als technische Herausforderung, sondern alsSchlüsseltechnologie für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft . Dieintelligente Kombination aus Trocknung, Energieeffizienz und Digitalisierungreduziert nicht nur Kosten, sondern eröffnet auch neue Perspektiven in derSchlammbehandlung und Schlammverwertung.Technik auf den Punkt gebracht - Leistungsmerkmale & Innovation:- Niedertemperaturbetrieb ermöglicht die Nutzung von Abwärme (ab 60 °C) undreduziert den Energieverbrauch sowie CO2-Emissionen deutlich- Modulare, dezentrale Bauweise passt sich flexibel an verschiedeneAnlagenstandorte an - individuell skalierbar & nachrüstbar- Dezentral einsetzbar - ideal für Kommunen, Industrie & Recycling- IntelligentDRY®-System & Kaskadentrockner - intelligente Steuerung -dynamisch, lernfähig & bedienerfreundlich - das Tool garantiert denZiel-TS-Grad- Schonende Trocknung für vielfältige Schlammtypen garantiert emissionsarmeAnwendung und Werterhalt- Geringe Emissionen -kein Geruchsproblem- Keine BrüdenbildungNeben den bereits genannten Leistungsmerkmalen bietet der SDS-Trockner durchseine hohe Flexibilität auch die Möglichkeit, eine Vielzahl unterschiedlicher