Nicola Mining beginnt mit langfristiger Gold- und Silberproduktion

VANCOUVER, BC, 9. Juli 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) (TSX: NIM) (OTCQB: HUSIF) (FWB: HLIA) freut sich bekannt zu geben, dass es bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mühle Merritt, die etwa 15 km von Merritt, British Columbia, entfernt ist, mit der Produktion von Gold- und Silberkonzentrat begonnen hat. In einer Pressemitteilung vom 18. Juli 2024 gab Nicola die Verarbeitung einer Großprobe von Talisker Resources Ltd. (TSX: TSK) (OTCQX: TSKFF) („Talisker“) bekannt. Die aktuelle Pressemitteilung markiert den Übergang zu einem langfristigen Produktionsplan.