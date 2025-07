First Phosphate schließt Privatplatzierung mit strategischem Investor ab

Saguenay, Quebec – 9. Juli 2025 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass es seine Finanzierung (das „Angebot“) mit dem strategischen Investor und anderen Folgeinvestoren zu den in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Juni 2025 beschriebenen Bedingungen abgeschlossen hat.

Das Unternehmen hat insgesamt 3.229.529 $ durch die Ausgabe von 9.127.085 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 0,35 $ Bruttoeinnahmen in Höhe von 3.194.479,75 $ erzielt sowie 100.142 Hard-Dollar-Einheiten zu einem Preis von 0,35 $, bestehend aus 100.142 Stammaktien und 50.071 Warrants, was Bruttoeinnahmen in Höhe von 35.049,70 $ entspricht. Das Angebot wurde weitestgehend zu denselben Bedingungen abgeschlossen wie die bereits am 9. Mai 2025 bekannt gegebene, nicht vermittelte Privatplatzierung des Unternehmens in Höhe von 1,0 Millionen $, die mit Einnahmen in Höhe von 3,5 Millionen $ überzeichnet war und am 27. Mai bzw. 2. Juni 2025 abgeschlossen wurde.

Zusammen mit diesem Angebot hat das Unternehmen seit Juni 2022 durch acht nicht vermittelte Privatplatzierungen unter der Leitung des Managements insgesamt etwa 27,0 Millionen $ aufgebracht.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen insgesamt 1.600 $ an Vermittlungsprovisionen in bar und gab 642.844 Vergütungsaktien zu einem Preis von 0,35 $ pro Stammaktie sowie 647.416 Vergütungs-Warrants aus, die bis zum 31. Dezember 2025 zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie des Unternehmens ausgeübt werden können, die jedoch einem vorverlegten Verfalldatum unterliegen. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen beabsichtigt, die Einnahmen aus dem Angebot wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Juni 2025 bekannt gegeben zu verwenden. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet und hierin nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. Juni 2025 gegeben wurde. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen eine weitere Tranche des Angebots abschließen.