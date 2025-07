DZ Bank senkt Nike auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 76 Dollar

Gehen schrieb 28.06.25, 11:19

das gestrige Kursgeschehen. Alles, was heilig ist - Durchschnitte, Bollinger wurden zerfetzt.

Auf der Suche nach einem vergleichbaren Geschehen bin ich auf den Juni/Juli 24 gestoßen.

Hier allerdings mit umgekehrten Vorzeichen - eine riesige Abwärtslücke.

Und so schaut der Chart aus



Bild: 24123_20250628111337_NIKE Inc



Der aktuelle Kurs steht ganz nahe an dem Tief der damaligen Kurslücke.

Mal schaun, ob die Aktie noch die Kraft hat, diesen Boden direkt zu testen

und sich mit den damaligen Verkäufern zu prügeln.

Der Rausch des Freitags zeigt auf jeden Fall kurzfristig Wirkung. Sollte es in Sachen Zoll

sich eine Änderung zugunsten von Nike ergeben, könnte der Kurs wieder brennen

und sich weiter in Richtung Nord oder Nordost bewegen.