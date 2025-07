Millennial Potash gibt die strategische Projektentwicklungsunterstützung der U.S. International Development Finance Corporation für sein Kaliprojekt Banio in Gabun bekannt

9. Juli 2025 - Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das ‚Unternehmen‘ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/ ) ist begeistert, bekannt zu geben, dass die U.S. International Development Finance Corporation (DFC") eine Projektentwicklungsfinanzierung von bis zu 3.000.000 US$ (ca. 4.080.000 CAD) für das Kaliprojekt Banio in Gabun zugesagt hat und am 8. Juli in Washington D.C. eine gemeinsame Unterzeichnungszeremonie für dieses Investitionsabkommen in Anwesenheit des Präsidenten von Gabun, Seiner Exzellenz Brice Oligui Nguema, durchgeführt hat. Die strategische Investition, die im Rahmen des Projektentwicklungsprogramms von DFC getätigt wurde, wird eine Machbarkeitsstudie („FS“) für das Kaliprojekt Banio des Unternehmens in Gabun unterstützen, die in den kommenden Monaten in Angriff genommen werden soll. Die DFC ist die Entwicklungsfinanzierungsinstitution der US-Regierung, die mit dem privaten Sektor zusammenarbeitet, um Kapital für strategische Investitionen in der ganzen Welt zu mobilisieren.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte: „Millennial freut sich sehr, eine strategische Investition von DFC in Millennials Kaliprojekt Banio in Gabun bekannt zu geben. Die Führungskräfte von DFC haben Gabun in den letzten Monaten mehrmals besucht und ihr Interesse an der Erkundung von Investitionsmöglichkeiten für den US-Privatsektors in diesem Land bekundet. Der US-Botschafter in Gabun besuchte kürzlich das Projektgelände und zeigte sich beeindruckt von den technischen Fortschritten des Unternehmens sowie von unserem erstklassigen Team. Auch die gabunische Regierung unterstützt die DFC-Investition voll und ganz. DFC ist sich der Bedeutung der Nahrungsmittelsicherheit, insbesondere in Afrika, bewusst und möchte mit der Investition in Banio dazu beitragen, die Nahrungsmittelversorgung auf dem gesamten Kontinent zu stabilisieren und zu verbessern. Die strategische Investition von DFC kommt für Millennial zum richtigen Zeitpunkt, da wir kurz vor dem Abschluss der zweiten Phase unseres Bohrprogramms stehen und dabei sind, von der Explorationsphase zur Entwicklung überzugehen. Die Finanzierung der Projektentwicklung durch DFC zeigt die zunehmende strategische Bedeutung von Millennials Kaliprojekt Banio nicht nur für Afrika, sondern auch für andere wichtige Kali-Verbrauchermärkte in der Welt. Die DFC-Beteiligung wertet das Projekt in vielerlei Hinsicht auf und unterstützt den erfolgreichen Beginn einer bankfähigen Machbarkeitsstudie noch in diesem Jahr. Wir freuen uns auf eine sehr enge Zusammenarbeit mit DFC in der Phase der Machbarkeitsstudie und darüber hinaus, da DFC in der Lage ist, das Unternehmen bei der Finanzierung der weiteren Entwicklung des Projekts zu unterstützen. MLP schätzt die Unterstützung, die es von der gabunischen Regierung erhalten hat, und möchte seiner Exzellenz, Präsident Brice Oligui Nguema, für seine kontinuierliche Unterstützung und sein Engagement für unser Kaliprojekt Banio sowie für seine Teilnahme an der Unterzeichnungszeremonie in Washington D.C. danken. Millennial dankt dem gesamten DFC-Team, das an dem Projekt beteiligt ist, sowie der US-Botschaft und der Botschafterin Vernelle Trim FitzPatric in Libreville. Wir möchten auch dem Team von Cygnum Capital dafür danken, dass es mit MLP und DFC zusammengearbeitet hat, um diese Vereinbarung zu ermöglichen.