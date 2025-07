Gold wird zur Reservewhrung – US-Dollar gerät ins Abseits

Der Goldpreis ist in den vergangenen beiden Jahren insgesamt um mehr als 70 Prozent gestiegen und erreichte im April ein Rekordhoch von 3.500 US-Dollar pro Feinunze. Dabei folgt das Edelmetall zunehmend nicht mehr klassischen Treibern wie Realzinsen oder Inflationserwartungen. Vielmehr reflektiert der Boom eine geopolitische Neuausrichtung.

Der US-Dollar galt jahrzehntelang als unangefochtene Weltreservewährung. Doch während Amerikas Schulden ins Uferlose wachsen, der politische Kurs des Landes immer erratischer wird und der Greenback als Waffe eingesetzt werden, gewinnt ein alter Herausforderer wieder an Bedeutung: Gold . Was lange nur als Krisenschutz galt, wird nun von Notenbanken zur strategischen Alternative aufgebaut, nicht nur gegen Inflation, sondern gegen die Dollar-basierte Währungsordnung insgesamt.

Im vergangenen Jahr haben Zentralbanken über 1.000 Tonnen Gold zugekauft, doppelt so viel wie im Durchschnitt der Vorjahre, zeigen Daten der Europäischen Zentralbank. Damit überholte Gold erstmals den Euro als zweitgrößte Reserveposition weltweit, mit einem Anteil von 20 Prozent an den globalen Währungsreserven.

Die Gründe für diese Gold-Renaissance sind vielfältig. Seit westliche Staaten im Zuge des Ukraine-Kriegs russische Zentralbankreserven in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar eingefroren haben, wächst in vielen Ländern das Bewusstsein für das Risiko, Vermögenswerte in US-Dollar zu halten. Gold hingegen ist nicht nur inflationsgeschützt, sondern immun gegen Sanktionen, Enteignungen und politische Willkür. Besonders Schwellenländer wie China, Indien oder die Türkei setzen seitdem verstärkt auf das Edelmetall. Allein diese drei Staaten kauften seit Ende 2021 mehr als 600 Tonnen.

Auch Ökonom und Risikoforscher Nassim Taleb sieht in Gold inzwischen die wahre Weltreservewährung. Der US-Dollar eigne sich zwar weiterhin als Transaktionsmittel, doch als Wertaufbewahrung verlören US-Staatsanleihen zunehmend an Vertrauen, nicht zuletzt wegen der explodierenden Haushaltsdefizite.

Die Politik der Trump-Regierung verschärfe diesen Trend zusätzlich: Mit aggressiven Zollmaßnahmen, steigenden Defiziten und einem konfrontativen außenpolitischen Kurs treibe man die Investoren direkt ins Gold, so Taleb in einem Bloomberg-Interview. Schon unter Präsident Biden habe der Trend begonnen, als Vermögen russischer Herkunft eingefroren wurden. Und seither wachse weltweit das Interesse an alternativen Reserven, die sich staatlicher Kontrolle entziehen.

Analysten der Bank of America halten nicht zuletzt vor diesem Hintergrund weitere Preissprünge des Edelmetalls für möglich: Sie haben für die kommenden zwölf Monaten ein Kursziel von 4.000 US-Dollar pro Unze gesetzt. Das wäre ein Plus von weiteren 21 Prozent.

Zwar seien Kriege wie der zwischen Israel und Iran kurzfristig preistreibend, doch nicht der entscheidende Faktor. Vielmehr werde die Entwicklung der US-Finanzen zum wichtigsten Einflussfaktor. Sollte das Haushaltsdefizit weiter wachsen – was angesichts von Trumps Steuer- und Ausgabenpolitik wahrscheinlich sei – könnte der daraus resultierende Vertrauensverlust den Goldpreis weiter antreiben.

Tipp aus der Redaktion Handle Gold ab 0€ Ordergebühren! Über SMARTBROKER+ kannst du Gold oder Handle Gold ab 0€ Ordergebühren! Über SMARTBROKER+ kannst du Gold oder Silber ganz bequem über Exchange Traded Commodities (ETCs) kaufen und sie wie Aktien in deinem Depot verwahren. Das ermöglicht es dir, einfach und transparent in Edelmetalle zu investieren, ohne beispielsweise physisches Gold zu besitzen. Entdecke den Kostensieger laut Stiftung Warentest Finanztest 11/2024 in allen getesteten Depotgrößen.

Während Investoren derzeit im Schnitt nur 3,5 Prozent ihres Portfolios in Gold halten, steigt die Nachfrage von institutioneller Seite stetig. Bereits heute entspricht der Goldbesitz der Zentralbanken knapp 18 Prozent der ausstehenden US-Staatsverschuldung. Vor zehn Jahren hatte dieser Anteil noch bei 13 Prozent gelegen. Der Trend zur Ent-Dollarisierung ist damit nicht länger nur eine Idee, sondern wird mit Milliarden umgesetzt.

In einer Welt, in der geopolitische Spannungen, fiskalische Unsicherheit und finanzielle Repression zunehmen, wird Gold nicht mehr als Relikt vergangener Zeiten, sondern als strategische Absicherung für eine ungewisse Zukunft wahrgenommen. Die Märkte scheinen das erkannt zu haben, und die Zentralbanken handeln bereits entsprechend. Der Siegeszug von Gold scheint noch lange nicht vorbei zu sein. Gold ist zurück, nicht nur als Anlage, sondern vielleicht sogar als Systemalternative.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion