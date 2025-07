Börsenstart USA - 09.07. - US Tech 100 stark +0,85 %

Der Dow Jones steht bei 44.465,62 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.

Top-Werte: Boeing +3,56 %, NVIDIA +2,80 %, Merck & Co +2,45 %, Caterpillar +2,01 %, Microsoft +1,95 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -1,91 %, Coca-Cola -0,70 %, Verizon Communications -0,61 %, Walmart -0,45 %, Procter & Gamble -0,13 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:49) bei 22.892,38 PKT und steigt um +0,85 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,80 %, Arm Holdings +2,61 %, The Trade Desk Registered (A) +2,35 %, Broadcom +2,25 %, Microsoft +1,95 %

Flop-Werte: Monster Beverage -2,36 %, T-Mobile US -1,53 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -1,21 %, Intel -0,93 %, Baker Hughes Company Registered (A) -0,75 %

Der S&P 500 steht bei 6.263,99 PKT und gewinnt bisher +0,61 %.

Top-Werte: D.R. Horton +3,69 %, Boeing +3,56 %, Lennar Registered (A) +2,90 %, Dow +2,84 %, NVIDIA +2,80 %

Flop-Werte: Monster Beverage -2,36 %, Albemarle -2,28 %, Altria Group -2,16 %, Unitedhealth Group -1,91 %, CME Group Registered (A) -1,88 %