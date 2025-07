Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 23-2025

Geschätzte Leserschaft,

95% der Zentralbanken gehen für 2025 von weiter steigenden Goldkäufen für die Reserven aus. Das ist ein absoluter Rekordwert. Wir sind auch gespannt in dieser Hinsicht wer die 8 Billionen USD Refinanzierung der US-Schulden aufnehmen wird oder soll und sind gespannt wer das kaufen wird. Denn so einfach wird es nicht werden bei dem derzeitigen US-Dollarverfall und der erratischen Politik des Landes. Gold bleibt immer erste Wahl wenn man auf Nummer sicher gehen will!

Aktie der Woche

OR Royalties erreicht Rekordumsatz und Rekord-Marge

OR Royalties verzeichnete im zweiten Quartal vorläufige Einnahmen aus Lizenzgebühren und Streams in Höhe von 60,4 Millionen $, was einen Quartalsrekord darstellt, sowie vorläufige Umsatzkosten (ohne Abraum) in Höhe von 2,6 Millionen $, was zu einer vierteljährlichen Rekord-Cash-Marge von etwa 57,8 Millionen $ (95,8 %) führte. Das Unternehmen erwirtschaftete im zweiten Quartal 2025 19.700 zurechenbare Goldäquivalentunzen.

News: OR Royalties gibt vorläufige GEO-Lieferungen, einen Rekordquartalsumsatz und die Cash Marge für das zweite Quartal 2025 bekannt

Unternehmensnews

Canada Nickel mit Bohrerfolg auf weiterem Projekt

Fünf Bohrlöcher, die die zentrale Region bei MacDiarmid erprobten, ergaben mehrere hundert Meter lange Abschnitte, einschließlich 0,25 % Nickel über 363 Meter. Als nächstes Projekt wird ab kommender Woche Midlothian in Angriff genommen.

News: Canada Nickel meldet anhaltenden Explorationserfolg bei MacDiarmid und gibt Update zur Exploration

GoldMining veroptioniert Boa Vista Projekt für bis zu 7 Millionen Dollar

GoldMining vermeldete vor kurzem, dass man ein verbindliches Term Sheet für eine Earn-In-Vereinbarung abgeschlossen hat, gemäß der unter anderem Australian Mines Limited eine Beteiligung von bis zu 80 % am Boa-Vista-Projekt erwerben kann, gegen Bar- und Aktienzahlungen von insgesamt bis zu 7 Millionen $.

News: GoldMining räumt Australian Mines Limited Optionen auf bis zu 80 % des Boa-Vista-Projekts gegen eine Gesamtvergütung von bis zu 7 Millionen $ ein

Goldshore Resources entdeckt ausgedehnte Goldstruktur

Goldshore traf bei zwei neuerlichen Bohrungen unter anderem auf 42,7 Meter mit 1,09 g/t Au, 46,05 Meter mit 0,60 g/t Au, 31,9 Meter mit 0,95 g/t Au sowie 47,4 Meter mit 0,58 g/t Au.

News: Goldshore durchteuft 42,7 m mit 1,09 g/t Au in der östlichen Zone QES der Lagerstätte Moss

Hannan Metals stößt auf hochgradiges Gold

Kürzlich wurden vom Unternehmen zwei neue senkrecht verlaufende hochgradige Kanäle bei Previsto untersucht, wobei man unter anderem auf 13,6 Meter @ 2,1 g/t Au und 17 g/t Ag sowie 4,6 Meter @ 7,2 g/t Au und 26 g/t Ag stieß.

News: Hannan erweitert Previsto Alkalic Gold Fussabdruck auf 750 m Streichlänge; Grabenproben enthalten 4,6 m @ 7,2 g/T Gold in 30 Metern Step Out

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

