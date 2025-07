Dividendenwert British American Tobacco am Mehrjahreshoch – neues Buy-Rating!

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu

Allgemein scheinen sich die Vorbehalte gegenüber der Tabakindustrie in den vergangenen Jahren gewandelt zu haben, schreibt Andon-Ionita. Investoren, die die Tabakbranche meiden wollten, beginnen nun wieder zurückzukehren. Die Bewertung des Sektors hat sich in den letzten zwei Jahren von einem KGV von 12 auf 15 verbessert, was einen erheblichen Abschlag im Vergleich zu anderen europäischen Konsumgütern bedeutet. Sowohl beim Umsatz als auch im Gewinn wachsen Tabakkonzerne schneller als die meisten Konkurrenten und bieteen im Vergleich Dividendenrenditen von 5 bis 7 Prozent sowie steigende Aktienrückkäufe.

BAT hat es geschafft, die rückläufigen Verkaufszahlen in den entwickelten Märkten durch seine starke Präsenz in aufstrebenden Märkten und den Ausbau seiner globalen Marken zu kompensieren. Durch Preiserhöhungen und eine verstärkte Fokussierung auf die Gewinnung von Marktanteilen in den Bereichen moderner Kautabak (Velo) und erhitztem Tabak (glo) gelingt es dem Unternehmen, die Rückgänge in traditionellen Geschäftsfeldern teilweise auszugleichen. Für die kommenden Jahre erwarten die Analysten ein weiteres Wachstum bei den rauchfreien Produkten.

Die BAT-Aktie profitiert am Mittwoch von dem Analystenkommentar und gewinnt knapp 2 Prozent hinzu auf 3600 Britische Pence und liegt wieder knapp unter dem Mehrjahreshoch von Mitte Juni. Das lässt noch genau 33 Prozent Luft nach oben bis zu Jefferies neuem Kursziel. Obendrauf werden Anleger derzeit mit einer Dividendenrendite von 7 Prozent belohnt.

Seit der Übernahme von RJ Reynolds im Jahr 2017 hätten die Briten erfolgreich Synergien freigesetzt und die Rentabilität des Unternehmens gesteigert, lobt der Analyst. Die Rendite auf investiertes Kapital (ROIC) wird bis 2024 auf 9 Prozent steigen, verglichen mit 5,9 Prozent im Jahr 2018. Das Management legt zudem einen stärkeren Fokus auf die effiziente Kapitalallokation und eine stärker auf ROIC fokussierte Wachstumsstrategie durch den Ausbau des NGP-Geschäfts.

BAT hat in den letzten Jahren eine gesunde Bilanz aufgebaut und sei nun auf dem besten Weg, die angestrebte Verschuldungsquote zu erreichen. Dies schafft Spielraum für höhere Ausschüttungen an die Aktionäre, sei es durch Dividenden oder durch eine Erweiterung des Aktienrückkaufprogramms.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 41,75EUR auf Tradegate (09. Juli 2025, 16:40 Uhr) gehandelt.





