Sicherheitsstahl zertifiziert! Salzgitter: Analysten liegen daneben! - Panzerstahl ist ein Gamechanger! Ein Plus von mehr als 20 % erscheint übertrieben, aber Salzgitter tritt in einen Markt ein, der so gut wie leergefegt ist. Das bedeutet: Der Sicherheitsstahl dürfte dem Konzern aus den Händen gerissen werden!