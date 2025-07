Bundeswehr wird in Nato Vorzeigecharakter haben

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die Bundeswehr zu einer Armee ausbauen mit "Vorzeigecharakter" im Nato-Bündnis. "Wir werden in großem Umfang neues Gerät beschaffen, und wir werden dabei besonderes Augenmerk auf neue Technologien richten", sagte Merz in Berlin bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte.

Beide wollten später an einem Festakt teilnehmen, bei dem der Beitritt Deutschlands zur Nato vor 70 Jahren gefeiert wird. "Deutschland ist seit 70 Jahren Mitglied des Nordatlantischen Bündnisses und die Nato hat großen Anteil daran, dass wir in diesem Land seit nunmehr drei Generationen in Freiheit, in Frieden und im Wohlstand leben", sagte Merz.