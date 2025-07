Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,08 Prozent auf 129,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,63 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Es wurden weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.