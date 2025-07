Dax legt deutlich zu und erreicht neues Allzeithoch

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.550 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start stieg der Dax bis 15:51 Uhr zu einem neuen Allzeithoch von 24.609 Punkten an, bevor er einen kleinen Teil der Zugewinne wieder abgab.



"Keine schlechten Nachrichten sind derzeit gut Nachrichten und so kaufen die Investoren weiter Aktien von deutschen Unternehmen", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die aktuelle Situation kann einem schon unheimlich vorkommen. Es liegen viele potenzielle Brandherde offen aber die Marktteilnehmer ignorieren alle möglichen Gefahrenstellen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG! Long 210,56€ 1,59 × 14,88 Zum Produkt Short 238,79€ 1,46 × 14,78 Zum Produkt