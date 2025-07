Augsburg (ots) - Impulse, die über den Tag hinaus wirken



Über 200 geladene Gäste aus den IT-Abteilungen namhafter Unternehmen kamen in

die WWK Arena in Augsburg, um sich von spannenden Vorträgen inspirieren zu

lassen und um die neuesten Trends in der IT zu erfahren. Das Event-Format des

IT-Dienstleisters NTS bot einen faszinierenden Blick auf die aktuelle und

zukünftige Stufe der Digitalisierung. NTS mit Hauptsitz in Österreich und

bereits 7 Standorten in Deutschland gilt als Spezialist in Sachen Network,

Collaboration, Security, Data Center und Platform. Der IT-Dienstleister mit

einem Konzernumsatz von 331 Mio. Euro ist bekannt für eine außergewöhnliche

Service- und Kundenorientierung.



Von datengetriebenem Staunen über olympische Willenskraft bis hin zu

KI-getriebenem Zukunftsoptimismus, die NTS Inspiration 25 bot jede Menge Stoff

zum Nachdenken, Staunen und Weiterdenken. David Kriesel öffnete die Blackbox

Bahn mit seiner Guerilla-Data-Science und entführte das Publikum in die Welt der

klug genutzten Daten. Matthias Steiner bewies eindrucksvoll, wie viel Stärke in

echten Rückschlägen steckt, vom Gewichtheber zum Unternehmer. Und

Zukunftsmanager Pero Micic machte klar: Die Arbeitswelt von morgen braucht keine

Angst vor KI, sondern Lust auf Veränderung.





