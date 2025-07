NIIT Learning Systems Limited (NIIT MTS) übernimmt mst group GmbH in Deutschland zur Erweiterung des Managed Learning Services Portfolios in Europa

Die Transaktion erweitert die Präsenz von NIIT MTS in der am schnellsten wachsenden Region Europas und erhöht die Marktdurchdringung in den Segmenten Automobil und Industrie. Gleichzeitig wird das Portfolio an Managed Learning Services durch die Integration von QuickStart Learning Academy Kompetenzen weiter gestärkt. Mit Ungarn als neuem Nearshore-Kompetenzzentrum für Westeuropa verbessert NIIT MTS zudem seine Fähigkeit, globalen Kunden mehrsprachige Services vor Ort anzubieten.

Gegründet im Jahre 2009 beschäftigt die mst group über 100 Mitarbeiter in Deutschland und Ungarn. Durch die Übernahme werden sieben marktführende Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie und Energie in das Managed Training Services (MTS)-Kundenportfolio von NIIT MTS aufgenommen, womit die Gesamtzahl der MTS-Kunden auf über 100 steigt.

Die Transaktion ermöglicht es der mst group, seinen Kunden die globale Reichweite von NIIT MTS sowie umfassende, KI-gestützte End-to-End-Learning- und Beratungsdienstleistungen bereitzustellen.

Sapnesh Lalla, Chief Executive Officer und Executive Director von NIIT MTS sagt, die Vereinbarung stellt einen bedeutenden Schritt in der europäischen Expansionsstrategie des Unternehmens dar. „Diese strategische Verbindung vereint die etablierte Führungsposition und tiefgehende Branchenexpertise der mst group in den Bereichen Automotive, Industrie und Energie mit der globalen Reichweite und dem umfassenden, KI-gestützten End-to-End-Portfolio an Managed Learning- und Beratungsservices von NIIT. Gemeinsam werden wir das Wachstum beschleunigen, indem wir regionale Exzellenz mit globaler Innovationskraft verbinden und ein erweitertes Angebot an Services und fachlicher Expertise bereitstellen."