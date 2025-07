Deutsche Indizes überflügeln USA: DAX & MDAX mit starkem Aufschwung!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine starke Performance im Vergleich zu ihren US-amerikanischen Pendants. Der DAX verzeichnet einen Anstieg von 1,33% und steht aktuell bei 24.560,71 Punkten. Noch besser entwickelt sich der MDAX, der um 1,52% zulegt und bei 31.573,22 Punkten notiert. Auch der SDAX zeigt mit einem Plus von 0,94% auf 18.005,94 Punkte eine solide Aufwärtsbewegung. Der TecDAX, der Technologieindex Deutschlands, steigt um 0,68% und erreicht 3.971,35 Punkte. Im Vergleich dazu zeigen die US-amerikanischen Indizes eine verhaltenere Entwicklung. Der Dow Jones steigt um lediglich 0,18% und steht bei 44.320,71 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen Anstieg von 0,31% und notiert bei 6.245,12 Punkten. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes heute deutlich dynamischer als die US-amerikanischen, was auf eine positive Stimmung am deutschen Markt hindeutet. Die Gründe für diese unterschiedliche Entwicklung könnten in spezifischen Marktbedingungen oder Unternehmensnachrichten liegen, die die deutschen Indizes stärker beeinflussen.Siemens führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.46% an, gefolgt von der Deutschen Bank mit 3.16% und BASF, das um 2.81% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Fresenius Medical Care einen Rückgang von -0.74%, während Sartorius Vz.um -1.67% fiel. Porsche AG schloss mit einem Minus von -1.73%.Im MDAX sticht Delivery Hero mit einem beeindruckenden Plus von 5.35% hervor, gefolgt von RENK Group mit 4.68% und Aurubis, das um 4.47% zulegte.Auf der anderen Seite verzeichnete Gerresheimer einen Rückgang von -1.14%, während AUTO1 Group um -1.92% fiel. Evotec hatte den stärksten Verlust mit -2.01%.Im SDAX zeigt Salzgitter mit 5.13% die beste Performance, gefolgt von HYPOPORT mit 4.17% und MBB, das um 4.02% zulegte.Suedzucker verzeichnete einen Rückgang von -2.33%, während Amadeus FiRe um -2.38% fiel. SMA Solar Technology hatte den größten Verlust mit -2.53%.Im TecDAX führt Nemetschek mit einem Anstieg von 3.11%, gefolgt von Nordex mit 2.99% und SILTRONIC AG, das um 2.85% zulegte.Elmos Semiconductor fiel um -1.38%, während Sartorius Vz. erneut mit -1.67% und Evotec mit -2.01% unter den Flopwerten zu finden sind.Im Dow Jones hebt sich Boeing mit einem Anstieg von 4.14% hervor, gefolgt von Merck & Co mit 2.48% und NVIDIA, das um 2.03% zulegte.Apple verzeichnete einen Rückgang von -1.14%, während Coca-Cola um -1.27% fiel. Unitedhealth Group hatte den stärksten Verlust mit -2.57%.Im S&P 500 führt AES mit einem beeindruckenden Anstieg von 16.71%, gefolgt von Vistra mit 4.22% und Boeing, das um 4.14% zulegte.Monster Beverage fiel um -2.58%, während Thermo Fisher Scientific um -2.82% sank. Monolithic Power Systems verzeichnete den größten Verlust mit -3.56%.