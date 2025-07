Entwicklungsministerium will Projekte an Dringlichkeit ausrichten Angesichts der drohenden Kürzungen im Entwicklungs-Etat will die zuständige Ministerin Reem Alabali Radovan das vorhandene Geld gezielter und effizienter einsetzen. Bei den Haushaltsberatungen im Bundestag kündigte die SPD-Politikerin eine …