ATX gewinnt deutlich

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt ist am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der ATX legte als österreichischer Leitindex 1,89 Prozent zu auf 4.493,74 Punkte, beim breiteren ATX Prime gab es ein Plus von 1,79 Prozent auf 2.258,78 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen merklich nach oben. In Frankfurt konnte der Dax sogar ein Rekordhoch markieren.

Der Berichtstag verlief international impulsarm. Für Gesprächsstoff sorgt nach Einschätzung der Helaba-Experten aber weiterhin die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Eine formelle Einigung mit der EU lässt auf sich warten.