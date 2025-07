Evotec Aktie heute im Minus - 09.07.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Evotec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +30,56 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um -0,06 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Evotec -11,36 % verloren.

Evotec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,06 % 1 Monat +2,93 % 3 Monate +30,56 % 1 Jahr -26,59 %

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Mrd. wert.

Frankfurt / New York 09.07.2025 - Biotech-Aktien zeigen am Mittwoch eine uneinheitliche Performance. Hier verlieren Evotec und Qiagen, BB Biotech klettern leicht. An der Wall Street zieht der Sektor deutlich an. Der DAX klettert um 1,4 Prozent auf …

Die deutschen Indizes überflügeln heute ihre US-amerikanischen Gegenstücke mit beeindruckenden Zuwächsen. Während DAX, MDAX und Co. kräftig zulegen, bleibt die Wall Street eher zurückhaltend.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Fynn Scherzler wagte am Mittwoch einen Ausblick auf den Bericht zum zweiten Quartal, von dem er sich bei dem Wirkstoffforscher noch keine …

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.