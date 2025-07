Eltern können jetzt mit wenigen Klicks die Vorsorgekosten für ihre Kinder berechnen dank Dinoplan.de (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Adelsheim (ots) - Welche finanzielle Absicherung ist für mein Kind sinnvoll -

und was kostet sie mich monatlich? Diese Frage stellen sich viele Eltern, doch

sie erhalten selten transparente Antworten. Die neue Plattform

https://www.dinoplan.de/ schließt diese Lücke. Erstmals können Eltern mithilfe

eines digitalen Beitragsrechners schnell, anonym und unkompliziert berechnen,

wie viel ein durchdachter Vorsorgeplan für ihr Kind kostet.





Kindervorsorge endlich verständlich und planbar



Der intuitive Rechner auf Dinoplan.de ermöglicht es, verschiedene Bausteine der

Kinderabsicherung individuell auszuwählen - von Sparzielen wie Führerschein ,

Ausbildung oder Eigenkapital bis hin zu sinnvollen Versicherungen wie

Unfallversicherung , Pflegeabsicherung oder Berufsunfähigkeitsschutz .



Ein Beispiel: Eine Familie in Adelsheim wählt für ihre Tochter eine Kombination

aus Ausbildungsvorsorge, BU-Schutz und Zahnarztabsicherung - das ergibt eine

Beispielprämie von rund 72 EUR monatlich. Alles wird transparent dargestellt -

ohne versteckte Kosten, ohne Datenerhebung.



Hinter Dinoplan: Dominik Nolden, Finanzberater aus Adelsheim



Gegründet wurde Dinoplan vom unabhängigen Finanzberater Dominik Nolden . Der

Versicherungsmakler mit Sitz in Adelsheim berät seit über zehn Jahren Familien

zu den Themen Finanzplanung, Kindervorsorge und Absicherung .



"Ich habe oft erlebt, dass Eltern unpassende Kombiprodukte abgeschlossen haben

ohne zu verstehen, was sie da eigentlich kaufen", so Dominik Nolden . "Mit

Dinoplan wollen wir das ändern. Und zwar einfach, ehrlich und individuell."



Auf Bewertungsportalen wird Dominik Nolden für seine transparente, ganzheitliche

Finanzplanung und verständliche Kommunikation gelobt.



Unabhängig beraten statt verkauft werden



Dinoplan bietet keine Vertragsabschlüsse per Klick. Stattdessen können Eltern

nach der Berechnung ein kostenfreies Beratungsgespräch buchen - ohne

Verkaufsdruck, aber mit fundierter Analyse durch erfahrene Berater:innen.



Über Dinoplan



Dinoplan ist eine unabhängige Online-Plattform zur finanziellen Kindervorsorge.

Sie wurde von Dominik Nolden, Finanzberater aus Adelsheim , entwickelt, um

Eltern den Einstieg in Themen wie Versicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau zu

erleichtern. Die Beratung ist transparent, produktunabhängig und orientiert sich

ausschließlich an den Bedürfnissen der Familien.



