Nvidia 4 Billionen wert, Dax-Allzeithoch - und andere Seltsamkeiten!

Nvidia hat als erstes Unternehmen der Welt eine Marktkapitalisierung von vier Billionen Dollar erreicht - und der Dax steigt auf ein neues Allzeithoch, wohl in der Hoffnung, dass die EU mit Trump einen ganz tollen Handelsdeal vereinbaren kann. Mit anderen Worten: der Dax steigt in bisher ungekannte Höhen, weil die Hoffnung besteht, dass ein Problem, das vorher nicht existent war (Zölle), weniger schlimm ausfallen könnte als befürchtet. Warum auch nicht. Donald Trump verhängt heute Zölle gegen Länder, von denen er heute zum ersten Mal gehört haben dürfte (Brunei etc.) - nun warten alle auf die Zölle gegen die Pinguininsel und die EU. Und Trump fordert von der Fed eine sofortige Zinssenkung von 3%..

