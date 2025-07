Merz bekräftigt Entschlossenheit zur Verteidigung

Depotmanager04 schrieb gestern 10:04

Wenn das man alles so easy wäre....;) Das Gesetz der Ungeduldigen wird nicht zutreffen. Die großen Handelshäuser werden mit ihren Experten keine Luftblasen verteilen.



Im Gegenteil, durch immer neue Aufträge wird immer mehr Luft hineingeblasen. So schnell wird sie nicht entweichen. Die Konsi seit Ende Mai ist vollkommen in Ordnung. Hier ist nichts weggebrochen. Also; auf zu neuen Höhen....;)



Bild: https://www.ariva.de/chart/images/chart.png?z=a2761~A1~B200~b6~J1~H0~I1~R200~w940x420~W1