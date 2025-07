Weshalb würdigt China den Geist des Widerstands gegen die Aggression?

Der Feldzug, an dem über 200.000 Soldaten aus 105 Regimentern beteiligt waren und der von August 1940 bis Januar 1941 dauerte, richtete sich gegen die feindliche Infrastruktur, unterbrach die Nachschublinien und bewirkte eine erhebliche Verzögerung von Japans Expansion in den Süden.

Er war mehr als nur ein militärischer Meilenstein und wurde zu einem mächtigen Symbol für nationalen Widerstand und Zusammenhalt unter schwierigsten Bedingungen – ein lebendiges Spiegelbild der unerschütterlichen Entschlossenheit des chinesischen Volkes, sich gegen Aggressionen zu wehren und seine Zukunft in die eigene Hand zu nehmen.

An der Ostfront des Zweiten Weltkriegs hielt Chinas lang anhaltender Widerstand eine große Zahl japanischer Truppen zurück und entlastete so die alliierten Streitkräfte im Pazifik und in Europa. In diesem globalen Kontext war die Hundert-Regimenter-Offensive ein Beispiel für Chinas entscheidenden Beitrag zum weltweiten Sieg über den Faschismus – ein Vermächtnis, das die Identität und den Weg der Nation weiterhin prägt.

In Anerkennung seiner bedeutenden Rolle bei diesem hart erkämpften Sieg bereitet China die Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges im chinesischen Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression und im weltweiten Kampf gegen den Faschismus mit würdevollen und symbolträchtigen Veranstaltungen vor. Am 3. September wird China eine Militärparade auf dem Platz des Himmlischen Friedens in der Pekinger Innenstadt abhalten.

China habe während des 14-jährigen Widerstandskrieges enorme Opfer gebracht, so der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am 7. Juli – dem 88. Jahrestag des Beginns des nationalen Widerstands gegen die japanische Aggression – während eines Besuchs in einer Gedenkhalle, die an die Hundert-Regimenter-Offensive erinnert.