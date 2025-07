Starke Performance Plug Power Aktie legt zu - 09.07.2025

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Plug Power Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +22,32 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um -0,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,63 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Plug Power auf -45,12 %.

Plug Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,63 % 1 Monat +41,63 % 3 Monate +22,32 % 1 Jahr -50,52 %

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,75 Mrd. wert.

New Deal Strengthens Domestic Hydrogen Supply, Reduces Cost Structure and Supports Continued Growth of Plug ApplicationsSLINGERLANDS, N.Y., July 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), a global leader in comprehensive hydrogen …

Plug Power Aktie jetzt kaufen?

