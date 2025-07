Weiteres Schiff von Huthis versenkt - 19 Vermisste Die EU-Militäroperation Aspides hat am Mittwoch den Untergang des Handelsschiffs "Eternity C" nach einem Angriff der Huthi-Miliz im Roten Meer bestätigt. Bei der darauffolgenden Rettungsaktion, die laut Aspides am Mittwochmorgen stattfand und von …