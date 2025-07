Börsen Update USA - 09.07. - US Tech 100 stark +0,40 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 44.365,79 PKT und steigt um +0,28 %.

Top-Werte: Boeing +5,14 %, Merck & Co +3,17 %, Caterpillar +2,30 %, NVIDIA +1,86 %, 3M +1,65 %

Flop-Werte: Coca-Cola -1,55 %, Salesforce -1,35 %, Unitedhealth Group -1,31 %, Verizon Communications -0,94 %, Procter & Gamble -0,83 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 22.791,89 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +3,33 %, Zscaler +2,48 %, Broadcom +2,39 %, The Trade Desk Registered (A) +2,16 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +2,03 %

Flop-Werte: Monster Beverage -3,52 %, Datadog Registered (A) -2,65 %, Mondelez International Registered (A) -2,48 %, Adobe -2,34 %, Charter Communications Registered (A) -2,29 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:54) bei 6.246,75 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Boeing +5,14 %, D.R. Horton +4,98 %, AES +4,00 %, Lennar Registered (A) +3,84 %, PulteGroup +3,69 %

Flop-Werte: The Hershey -4,79 %, Altria Group -4,13 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -3,93 %, Monster Beverage -3,52 %, Mondelez International Registered (A) -2,48 %