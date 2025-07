John Textor, Chairman von Eagle Football, beglückwünscht Olympique Lyonnais zur Qualifikation für die Ligue 1 und die UEFA Europa League

John Textor, Chairman und Mehrheitseigentümer von Eagle Football Holdings, erklärte: „Ich möchte unserem gesamten Team von Olympique Lyonnais dazu gratulieren, dass es klar bewiesen hat, was wir schon lange wussten, nämlich dass unser großartiger Verein in Lyon finanziell stark ist und bereit ist, seinen Aufstieg in Frankreich und Europa fortzusetzen. Wir haben zuvor eine strenge Nachhaltigkeitsprüfung durch die UEFA durchlaufen, und nun ist es OL unter der bemerkenswerten Führung unserer Vorsitzenden Michele Kang in Zusammenarbeit mit der DNCG gelungen, unseren Platz in der Ligue 1 und in der Europa League in der Berufung zu bestätigen.“

Er fuhr fort: „Die heutige Entscheidung ist eine wichtige Anerkennung nicht nur der aktuellen sportlichen und finanziellen Stärke des Vereins, sondern auch des Engagements unserer Aktionäre und unseres Führungsteams in Lyon, angeführt von Michele Kang. Ich möchte Michele und den unglaublichen Rechts- und Finanzexperten danken, die uns unter sehr schwierigen Umständen mit Integrität und Stärke vertreten haben. Und schließlich möchte ich unseren Fans für ihre unendliche Liebe zu diesem großartigen Verein danken. Es waren unglaublich schmerzhafte Tage, und ich freue mich so sehr für Sie, dass sich die dunklen Wolken verzogen haben und das Licht in Lyon wieder hell erstrahlt. Auf geht‘s OL!!!“

Eagle Football ist ein Sport-, Unterhaltungs- und Technologieunternehmen, das mit seinem Portfolio an Beteiligungen an symbolträchtigen Fußballvereinen und damit in Zusammenhang stehenden Assets in allen Teilen der Welt ein globales Publikum anspricht. Eagle Football ist der führende Aktionär von SAF Botafogo (amtierender Meister Brasiliens und Südamerikas), Olympique Lyonnais (mehrfacher französischer Meister), Crystal Palace Football Club (FA Cup-Sieger 2025) und RWDM Brussels.

Angetrieben von unserem Portfolio an symbolträchtigen Fußballvereinen, unserem leidenschaftlichen, globalen Publikum und unserer Position als bevorzugtes Ziel für Spieler besteht unser Ziel darin, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Fußball aufzubauen. Wir handeln nach der Überzeugung, dass das Publikum eines Vereins immer wertvoller ist als der Verein selbst, und unsere skalierbaren Unterhaltungs- und Technologiestrategien wurden konzipiert, um unsere gesamten Marktmöglichkeiten weit über die Reichweite gewöhnlicher Fußballvereine hinaus zu maximieren. Unsere Mission besteht darin, einen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, indem wir uns für unsere Spieler, unsere Vereine, unsere Fans und unsere Communitys sowie für den großartigen Fußballsport einsetzen.

