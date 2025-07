Weiteres Schiff von Huthis versenkt - USA melden Tote

ATHEN/RIAD (dpa-AFX) - Die Huthi-Miliz hat nach US-Angaben das Handelsschiff "Eternity C" versenkt und dabei eine unbekannte Zahl von Menschen getötet. Zudem seien "viele überlebende Crewmitglieder" festgenommen worden, hieß es in einem Post der diplomatischen Vertretung der Vereinigten Staaten im Jemen auf X. "Wir fordern ihre sofortige und bedingungslose Freilassung."

Bereits zuvor hatte die EU-Militäroperation Aspides den Untergang der "Eternity C" nach einem Angriff der Miliz im Roten Meer bestätigt. Bei der darauffolgenden Rettungsaktion, die laut Aspides am Mittwochmorgen stattfand und von einem Privatunternehmen durchgeführt wurde, seien sechs Menschen aus dem Meer gerettet worden, teilte Aspides der dpa auf Anfrage mit. Am frühen Mittwochabend hieß es, 19 Besatzungsmitglieder würden noch vermisst. Insgesamt seien 22 Besatzungsmitglieder und drei Sicherheitsleute an Bord gewesen. Angaben zu Festgenommenen und Getöteten machte Aspides zunächst nicht.