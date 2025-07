dss+ wird zum zweiten Mal in Folge als eine der „Best Managed Companies" der Schweiz ausgezeichnet

GENF, 9. Juli 2025 /PRNewswire/ -- dss + mit Sitz in Genf, ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für Operations Management mit über 1.700 Expertinnen und Experten in 41 Ländern und einem breit gefächerten Kundenstamm in einer Vielzahl von Branchen, wurde zum zweiten Mal in Folge als eines der am besten geführten Unternehmen der Schweiz ausgezeichnet. Die von Deloitte Private, Julius Bär, SIX Swiss Exchange und WILLISHENRY gesponserte Auszeichnung für 2025 folgt auf die erste Auszeichnung von dss + im Jahr 2024.

Im Rahmen des „Switzerland's Best Managed Companies"-Programms werden nicht börsennotierte Schweizer Unternehmen ausgezeichnet, die im Bereich der Unternehmensführung auf höchstem Niveau agieren. Das Programm besteht aus einem dreistufigen Verfahren, in dem die Managementfähigkeiten und -praktiken sowie die Gesamtleistung und das Wachstum jedes Kandidaten bewertet werden.

„Die Verleihung dieser prestigeträchtigen Auszeichnung zum zweiten Mal in Folge bestätigt unser unermüdliches Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, Durchbrüche in den Bereichen Sicherheit, Leistung und Nachhaltigkeit zu erzielen, die messbare Auswirkungen haben und die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen stärken", sagte Davide Vassallo, CEO von dss+. „Dieser Erfolg spiegelt nicht nur unser kontinuierliches Wachstum und unsere Innovationskraft wider, sondern auch das Engagement unseres Teams, für unsere Kunden transformative Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig unserer Mission treu zu bleiben, Leben zu erhalten und eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Ich bin sehr stolz auf unser globales Team, dessen Fachwissen und Engagement diese Anerkennung möglich gemacht haben."

„Die Auszeichnung als „Best Managed Company" beweist einmal mehr die Beständigkeit und Konsistenz der Leistung unseres Unternehmens", so Alistair Cox, Chair of the Board von dss+. „Sie bestätigt unseren strategischen Ansatz für nachhaltiges Wachstum und stärkt unsere Position als zuverlässiger Partner für Unternehmen, die ihre Sicherheit und betriebliche Leistung verbessern wollen. Dieser Erfolg ist ein Beweis für unser Engagement für kontinuierliche Verbesserungen und für das außergewöhnliche Niveau unserer Mitarbeitenden weltweit."

Informationen zu „Switzerland's Best Managed Companies"

„Switzerland's Best Managed Companies" würdigt herausragend geführte, nicht börsennotierte Unternehmen in der Schweiz und zeichnet sie für ihre unternehmerischen Leistungen und organisatorischen Erfolge aus. Das Programm bietet Führungsteams einen klar strukturierten Rahmen, um sich selbst kritisch zu hinterfragen und sich mit den besten nicht börsennotierten Unternehmen weltweit zu messen. „Best Managed Companies" wurde 1993 in Kanada ins Leben gerufen und hat sich zum bedeutendsten Wirtschaftspreis seiner Art entwickelt. Das Programm ist in über 40 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und Australasien aktiv. Weitere Informationen zum Auszeichnungsprogramm finden Sie auf der Website von Switzerland's Best Managed Companies unter: www.bestmanagedcompanies.ch.

Informationen zu dss+

dss+ ist der Partner für operative Transformation in komplexen und risikoreichen Branchen. Wir unterstützen Organisationen dabei, entscheidende Fortschritte in den Bereichen Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu erzielen – und damit den Grundstein für langfristigen Erfolg zu legen.

Durch die Kombination aus fundierter technischer Expertise, jahrzehntelanger Praxiserfahrung, modernen Methoden und datengestützten Erkenntnissen befähigen wir Teams, Denkweisen zu verändern, Unternehmenskulturen zu prägen und Fähigkeiten auf allen Ebenen nachhaltig aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter https://bit.ly/dssplus-bmc2

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1893923/dss__logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dss-wird-zum-zweiten-mal-in-folge-als-eine-der-best-managed-companies-der-schweiz-ausgezeichnet-302501717.html