Vantage dominiert die Online Money Awards 2025 mit Auszeichnungen für den besten Multi-Asset-Broker und Kundenservice

Bei den Online Money Awards 2025 herrschte ein intensiver Wettbewerb mit über 200 Nominierten in 23 Kategorien. Mehr als 9.000 Privatanleger und Investoren nahmen an der Abstimmung teil was diese Auszeichnungen zu einer bedeutenden Bestätigung durch die Handelsgemeinschaft macht.

Marc Despallieres, CEO von Vantage, erklärte: „Diese Auszeichnungen bestätigen die kontinuierlichen Bemühungen von Vantage Händlern einen umfassenden Multi-Asset-Zugang und einen branchenführenden Kundenservice zu bieten. Die Anerkennung ist besonders bedeutsam, da sie direkt von der Handelsgemeinschaft kommt, für die wir tätig sind."

Die Online Money Awards werden in Zusammenarbeit mit The Armchair Trader organisiert und heben herausragende Finanzdienstleistungen hervor. Archie Humphries, Direktor bei Holiston Media merkte an: „Die Stärke und Tiefe der Beiträge in diesem Jahr war wirklich beeindruckend. Die 23 Gewinner, die heute bekannt gegeben wurden haben in einem harten Wettbewerb in vielen Kategorien bemerkenswerte Innovationen, hervorragende Dienstleistungen und Marktführerschaft bewiesen." Michael Morton, Gründer von The Armchair Trader, fügte hinzu: „Wir sind immer bestrebt, Unternehmen ins Rampenlicht zu rücken die Anlegern und Händlern einen echten Mehrwert bieten. Unsere Beteiligung an den Online Money Awards ermöglicht es uns mit den Besten der Branche eng in Kontakt zu bleiben."

Mit diesen jüngsten Erfolgen stärkt Vantage seine Position als vertrauenswürdiger Partner für Händler auf der ganzen Welt während das Unternehmen ein vielfältiges Angebot an Vermögenswerten mit einer außergewöhnlichen Kundenbetreuung vereint.

Besuchen Sie Vantage Markets für weitere Informationen über die preisgekrönten Dienstleistungen von Vantage.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, die den Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

trade smarter @vantage

Informationen zu den Online Money Awards

Die Online Money Awards werden von Holiston Media in Zusammenarbeit mit The Armchair Trader organisiert und zielen darauf ab die leistungsstärksten Unternehmen im Bereich der selbstgesteuerten privaten Geldanlage und Vermögensverwaltung anzuerkennen und auszuzeichnen.

RISIKOWARNUNG: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko schnell Geld zu verlieren. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Risiken verstehen, bevor Sie handeln.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Einwohner von Ländern bestimmt in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde. Den Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Investitions- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

Hinweis: Die genannten Auszeichnungen wurden der Marke Vantage zugewiesen und gelten möglicherweise nicht für alle Unternehmen der Vantage-Gruppe. Kunden sollten sich auf der Website des jeweiligen Vantage-Unternehmens über regionsspezifische Dienstleistungen und aufsichtsrechtliche Offenlegungen informieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2721781/Vantage_Dominates_Online_Money_Awards_2025_Wins_Best_Multi_Asset_Broker.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-dominiert-die-online-money-awards-2025-mit-auszeichnungen-fur-den-besten-multi-asset-broker-und-kundenservice-302501900.html