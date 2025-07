LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - Die "Ludwigsburger Kreiszeitung" zur Generaldebatte im Bundestag:

"Regierung und Opposition haben sich in der Generaldebatte und bei der Befragung des Bundeskanzlers nichts geschenkt. Das ist grundsätzlich zu begrüßen. Die AfD-Fraktion allerdings hat schon bei der ersten Bewährungsprobe gezeigt, was ihr neuer Verhaltens-Knigge wert ist: nichts. Der Kanzler hat entschieden gekontert und den Finger in die Wunde der "Alternative" gelegt: Sie muss fürchten mit dem Rückgang der Asylbewerber-Zahlen ihr "politisches Kampfthema" zu verlieren."/yyzz/DP/men