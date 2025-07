Auch Hessens Ministerpräsident verteidigt Spahn gegen Masken-Vorwürfe

WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Kurz vor der Beratung im Bundestag über eine Corona-Enquetekommission hat sich erstmals auch Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) in die Debatte über frühere milliardenschwere Maskenkäufe eingeschaltet. Ihretwegen ist Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unter Druck geraten. Dieser habe jedoch "in einer historischen Ausnahmesituation Verantwortung für unser Land übernommen und unser Gesundheitssystem durch eine der größten Krisen der jüngeren Geschichte geführt", teilte Rhein der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit.

Die Beratung über die geplante Enquetekommission zur Aufarbeitung der Pandemie stand an diesem Donnerstagnachmittag (10.7.) auf der Tagesordnung des Bundestages in Berlin.