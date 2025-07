UniDoc Health Corp. kündigt Teilnahme an der Ukraine Recovery Conference (URC2025) an

VANCOUVER, British Columbia, 9. Juli 2025 / IRW-Press / UniDoc Health Corp. (CSE: UDOC) (FWB: L7T) (OTC: UDOCF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zur Teilnahme an der Ukraine Recovery Conference (URC2025) eingeladen wurde und dieser Einladung folgen wird. Die URC2025 wird gemeinsam von Italien und der Ukraine ausgerichtet und am 10. und 11. Juli 2025 in Rom (Italien) stattfinden. Die Konferenz schließt sich an eine Reihe von hochrangigen internationalen Veranstaltungen an, deren Ziel es ist, weltweite Unterstützung für den Wiederaufbau, die Modernisierung und eine Reform in der Ukraine zu mobilisieren.

Wichtigste Eckdaten:

- UniDoc nimmt an der Ukraine Recovery Conference („URC2025“) in Rom vom 10. bis 11. Juli 2025 teil.

- Dies ist eine Gelegenheit, den erfolgreichen Einsatz und die Auswirkungen der KI-gestützten* H3 Health Cubes in der Ukraine zu präsentieren.

- Die Konferenz bietet eine Plattform für potenzielle Kollaborations- und Investitionsmöglichkeiten zur Unterstützung des Wiederaufbaus der Ukraine.

„Es ist uns eine Ehre, an der Ukraine Recovery Conference teilzunehmen und die globalen Bemühungen um den Wiederaufbau und die Modernisierung der Ukraine weiter zu unterstützen“, so Tony Baldassarre, CEO von UniDoc Health Corp. „Unser jüngster Einsatz in der Ukraine veranschaulicht unser Engagement, die Zugänglichkeit und Widerstandsfähigkeit der Gesundheitsversorgung durch innovative eHealth-Lösungen zu verbessern. Wir laden Konferenzteilnehmer, die mehr erfahren oder Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten möchten, ein, sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen.“

Die Teilnahme von UniDoc an der URC2025 hebt das anhaltende Engagement des Unternehmens dafür hervor, innovative Gesundheitslösungen in kritischen Zeiten anzubieten. Beispielhaft dafür ist die kürzliche Bereitstellung der KI-gestützten H3 Health Cubes in der Ukraine, wo sie die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsversorgung an vorderster Front weiter stärken.