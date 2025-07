Rockwood Capital ernennt Jimmy Yung zum Global Head of Originations

New York und Los Angeles und San Francisco (ots/PRNewswire) - Die private

Immobilieninvestmentgesellschaft Rockwood Capital ("Rockwood") hat heute bekannt

gegeben, dass sie Jimmy Yung als Senior Managing Director und Global Head of

Originations eingestellt hat. In dieser Funktion ist er für die Leitung der

Origination- und Kapitalbeschaffungsstrategie des Unternehmens verantwortlich,

überwacht die Beschaffung, Strukturierung und Ausführung von Kreditinvestitionen

im Bereich Gewerbeimmobilien (CRE) und unterstützt den weiteren Ausbau der

Kreditplattform des Unternehmens. Herr Yung wird in der Rockwood-Niederlassung

in Los Angeles tätig sein und an Niraj Shah, Partner und Global Head of Credit,

berichten.



Herr Shah erklärte: "Wir freuen uns sehr, Jimmy bei Rockwood begrüßen zu dürfen.

Wir sind davon überzeugt, dass sein Anlage-Know-how, seine Vertrautheit mit

einer Vielzahl von CRE-Kreditprodukten aller Anlageklassen, seine starken

globalen Beziehungen und sein tiefgreifendes Verständnis der Branchendynamik uns

dabei unterstützen werden, attraktive Anlagechancen für unsere Kunden zu

identifizieren und zu strukturieren."





