Tesla unter Druck: Musks politische Ambitionen gefährden Anlegervertrauen!

Tesla sieht sich derzeit einem erheblichen politischen und wirtschaftlichen Druck ausgesetzt, insbesondere nach der Ankündigung von CEO Elon Musk, eine eigene politische Partei zu gründen. Diese Entscheidung führte am Montag zu einem dramatischen Rückgang der Tesla-Aktie um 6,8 Prozent. Analyst Dan Ives von Wedbush äußerte Bedenken, dass viele Investoren zunehmend frustriert sind über Musks politische Ambitionen, die das Unternehmen in ein negatives Licht rücken könnten. Dies könnte auch die regulatorische Beziehung zu Washington belasten, da Musk sich in einer Zeit politisch engagiert, in der Investoren auf Fortschritte bei neuen Produkten wie Robotaxis und einem kostengünstigen Modell warten.

Zusätzlich zu den politischen Turbulenzen hat die Investmentfirma William Blair Tesla von "Outperform" auf "Market Perform" herabgestuft. Analyst Jed Dorsheimer wies auf die negativen Auswirkungen eines neuen US-Gesetzespakets hin, das die Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge in Höhe von 7.500 US-Dollar abschafft und somit die Nachfrage beeinträchtigen könnte. Der Verlust von über 2 Milliarden US-Dollar an regulatorischen Gutschriften könnte für Anleger ein erhebliches Risiko darstellen.