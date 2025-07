Citi hebt Nvidia-Kursziel: 20% Aufwärtspotenzial durch KI-Boom!

Die US-Großbank Citi hat das Kursziel für die Nvidia-Aktie von 180 auf 190 US-Dollar angehoben, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 20 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht. Diese Anpassung ist auf die stark steigende Nachfrage nach staatlicher künstlicher Intelligenz (KI) zurückzuführen, an der Nvidia maßgeblich beteiligt ist. Analyst Atif Malik prognostiziert, dass die staatliche Nachfrage bis 2025 zu Milliardenumsätzen führen wird und sich 2026 weiter steigern könnte. Nvidia positioniert sich somit als zentraler Akteur im Aufbau nationaler KI-Infrastrukturen.

Nvidia plant zudem den Ausbau von KI-Fabriken mit einer Leistung von mehreren zehn Gigawatt, sowohl für staatliche als auch private Kunden. Ein kürzlich diskutiertes Konzept sieht vor, dass Behörden und Unternehmen in Supercomputer oder 10.000 GPUs pro 100.000 Mitarbeiter investieren, was zu massiven Investitionen führen könnte. Citi geht davon aus, dass sich die Bruttomargen bis Ende des Jahres auf etwa 75 Prozent normalisieren werden, während Engpässe in der Lieferkette derzeit kein Thema sind.

Ein potenzielles Risiko stellt jedoch die Möglichkeit neuer Exportbeschränkungen unter der Trump-Regierung dar, die Lieferungen nach Malaysia und Thailand stärker überwachen könnte, um einen möglichen Weiterverkauf nach China zu verhindern. Trotz dieser geopolitischen Herausforderungen bleibt die langfristige Perspektive für Nvidia positiv. Die Aktie hat in den letzten drei Monaten um 40 Prozent zugelegt, und CEO Jensen Huang hatte zuvor gewarnt, dass Exportbeschränkungen den Umsatz um 15 Milliarden US-Dollar schmälern könnten. Dennoch setzen Anleger auf die steigende Nachfrage nach KI, die das Unternehmen weiter antreiben soll.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 162,9USD auf Nasdaq (10. Juli 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.