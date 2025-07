Einhell glänzt mit 9,3% Umsatzplus – Analysten empfehlen Kauf!

Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt das Management vorsichtig und hält an der Jahresprognose für 2025 fest, die ein Umsatzwachstum von etwa 4,5 Prozent sowie eine EBT-Marge zwischen 8,5 und 9 Prozent vorsieht. Analysten, wie Thilo Kleibauer von Warburg, zeigen sich jedoch optimistisch und betonen, dass die aktuellen Zahlen die Gesamtjahresprognose übertreffen und Einhell weiterhin Marktanteile in seinen Kernregionen gewinnt. Kleibauer empfiehlt den Anlegern, die Aktie zu kaufen, mit einem Kursziel von 100 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von 35 Prozent darstellt.

Einhell hat sich während der Corona-Pandemie und dem Trend zum Selbermachen stark entwickelt, was zu einem Anstieg des Aktienkurses führte. Nach einem Rückgang konnte die Aktie im Mai 2025 ein neues Allzeithoch von 82 Euro erreichen und notiert derzeit bei 74 Euro. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, bis 2029 einen Umsatz von 2 Milliarden Euro zu erreichen und plant, seine Power X-Change-Produktpalette weiter auszubauen. Diese Plattform ermöglicht die Nutzung eines einheitlichen Akkus für eine Vielzahl von Werkzeugen und ist ein zentraler Wachstumstreiber.

Zusätzlich setzt Einhell auf internationale Expansion und plant, bis Ende 2025 mehr als 110 Geräte in seiner Professional-Produktlinie anzubieten. Die Marke investiert auch in strategische Partnerschaften, wie mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team und dem FC Bayern München, um ihre Sichtbarkeit zu erhöhen. Einhell strebt an, neue Märkte in den USA, Mexiko, Saudi-Arabien, Ägypten, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu erschließen.

Insgesamt zeigt Einhell eine starke Marktposition und positive mittelfristige Aussichten, die in der aktuellen Bewertung noch nicht vollständig reflektiert sind.

Die Einhell Germany Pref Bearer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 76,90EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.