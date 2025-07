Daimler Truck: Rückgang im Absatz, aber Boom bei Elektromobilität!

Die Daimler Truck Group hat im zweiten Quartal 2025 weltweit 106.715 Lkw und Busse verkauft, was einem Rückgang von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders stark war der Rückgang im nordamerikanischen Markt, wo der Absatz um 20 Prozent auf 38.580 Fahrzeuge fiel. Im Gegensatz dazu blieb das Segment Mercedes-Benz Trucks mit 38.294 ausgelieferten Einheiten nahezu stabil, was einen leichten Rückgang im Vergleich zu 38.481 Fahrzeugen im Vorjahr darstellt. Positiv entwickelte sich hingegen das Geschäft in Asien, wo der Absatz von Trucks Asia um 13 Prozent auf 26.443 Fahrzeuge anstieg. Auch Daimler Buses konnte mit 7.027 verkauften Fahrzeugen ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 verzeichnen.

Zu Beginn des Jahres 2025 hatte Daimler Truck seine Aktivitäten in China und Indien in das Segment Mercedes-Benz Trucks integriert, was eine Anpassung der Vergleichszahlen aus dem Vorjahr erforderte. Die vollständigen Finanzkennzahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr sollen am 1. August veröffentlicht werden, wobei auch detaillierte Informationen auf Segmentebene bereitgestellt werden.

An der Börse wurden die vorläufigen Zahlen positiv aufgenommen. Zudem kündigte die Daimler Truck Holding AG ein neues Aktienrückkaufprogramm an, das in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 beginnen soll. Geplant ist der Rückkauf eigener Aktien im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren. Dieses Programm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27. Mai 2025, die dem Vorstand die Erlaubnis erteilt, bis zu zehn Prozent des Grundkapitals zurückzukaufen.

Insgesamt zeigt die Daimler Truck Group trotz der Rückgänge in bestimmten Märkten eine robuste Entwicklung in anderen Bereichen, insbesondere in der Elektromobilität und im asiatischen Markt.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 41,98EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.