Merck KGaA: Aktienkurs stürzt nach Stifel-Downgrade auf kritisches Niveau!

Die Aktien der Merck KGaA geraten nach einer Verkaufsempfehlung des Investmenthauses Stifel erneut unter Druck. Am Montagmorgen fiel der Kurs um etwa 2,5 Prozent auf 108,65 Euro, was die Aktie gefährlich nah an das Jahrestief von 108,10 Euro aus dem Juni bringt. Stifel-Analyst Dylan Van Haaften hat sein Kursziel drastisch von 153 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung von „Buy“ auf „Sell“ geändert. Diese Entscheidung basiert auf jüngsten Gesprächen mit dem Management, die signifikante Risiken für das Multiple Sklerose-Medikament Mavenclad (Cladribin) aufzeigten. Van Haaften befürchtet, dass ein vorzeitiger Patentauslauf die Gewinnprognosen erheblich belasten könnte, was sich in seinen Schätzungen für 2026 widerspiegelt, die nun deutlich unter dem Marktkonsens liegen.

Der Kurs der Merck-Aktie bewegt sich derzeit etwa 3 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt von rund 113 Euro. Obwohl dieser Abstand als moderat gilt und nicht zwangsläufig auf ein bearisches Szenario hindeutet, bietet das Downgrade von Stifel wenig Unterstützung für die Anleger. Auf Jahressicht hat die Aktie bereits etwa 26 Prozent verloren, was die Unsicherheit um die zukünftige Entwicklung des Unternehmens verstärkt.