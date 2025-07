BAT im Aufwind: Analysten empfehlen Kauf – Zukunft der Tabakindustrie strahlt!

Die Vorbehalte gegenüber der Tabakindustrie scheinen sich zu lockern, und Investoren kehren zurück. Die Bewertung des Sektors hat sich in den letzten zwei Jahren verbessert, und BAT verzeichnet ein schnelleres Wachstum bei Umsatz und Gewinn im Vergleich zu vielen anderen Konsumgüterunternehmen. Die Dividendenrenditen liegen zwischen 5 und 7 Prozent, und das Unternehmen hat seine Marktanteile in aufstrebenden Märkten durch Preiserhöhungen und die Einführung neuer Produkte wie modernem Kautabak (Velo) und erhitztem Tabak (glo) erfolgreich ausgebaut.

Die Tabakindustrie erlebt einen Wandel, der das Image von traditionellen Zigaretten hin zu modernen Dampfern und rauchfreien Produkten verschiebt. British American Tobacco (BAT) hat sich in diesem Kontext als führender Anbieter von Next-Generation-Tabakprodukten (NGP) positioniert und profitiert von einer positiven Neubewertung durch Analysten. Jefferies hat die Aktie von BAT mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 4.800 Pence (ca. 66 US-Dollar) in ihre Analyse aufgenommen. Analyst Andrei Andon-Ionita hebt hervor, dass die erfolgreiche Umstellung auf rauchfreie Produkte und die solide Finanzlage des Unternehmens dazu führen, dass BAT derzeit mit einem Abschlag von etwa 35 Prozent im Vergleich zum breiten Tabaksektor gehandelt wird, was als ungerechtfertigt angesehen wird.

Die BAT-Aktie reagierte positiv auf die Analystenempfehlung und stieg um knapp 2 Prozent auf 3.600 Pence, was die Aktie in die Nähe eines Mehrjahreshochs bringt. Analysten erwarten, dass die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) bis 2024 auf 9 Prozent steigen wird, was eine signifikante Verbesserung im Vergleich zu 5,9 Prozent im Jahr 2018 darstellt. BAT hat in den letzten Jahren eine gesunde Bilanz aufgebaut und strebt eine angestrebte Verschuldungsquote an, was Spielraum für höhere Ausschüttungen an die Aktionäre schafft.

Die regulatorischen Rahmenbedingungen in den USA könnten ebenfalls einen Einfluss auf die Branche haben. Die Trump-Regierung plant, gegen illegale E-Zigaretten vorzugehen, was den etablierten Unternehmen wie BAT und Altria zugutekommen könnte. Diese Entwicklungen könnten dazu führen, dass der Vapemarkt in den USA eine oligopolartige Struktur annimmt, ähnlich wie bei den traditionellen Zigaretten. In Anbetracht dieser Faktoren wird die Zukunft von BAT und der gesamten Tabakindustrie als vielversprechend eingeschätzt.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 41,90EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.