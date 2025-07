Bilfinger SE: Rekordwerte und Euro Stoxx Aufnahme – Ein Erfolgsgeschichte!

Die Bilfinger SE, ein führender Industriedienstleister mit Sitz in Mannheim, hat kürzlich die Aufnahme in den Euro Stoxx Europe 600 bekannt gegeben, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Im Gegenzug wird der finnische IT-Riese Tietoevry aus dem Index ausgeschlossen. Bilfinger profitiert von einem eigenen Aktienrückkaufprogramm, das den Kurs in die Höhe treibt. Das Unternehmen ist in den Bereichen Beratung, Fertigung, Montage, Instandhaltung und Generalinspektion tätig und bedient vor allem Kunden aus den Sektoren Energie, Chemie, Pharma sowie Öl und Gas.

Die finanzielle Performance von Bilfinger zeigt eine beeindruckende Entwicklung: Der Überschuss stieg im vergangenen Jahr von 11,2 Millionen Euro auf 18,3 Millionen Euro. Wichtige Aufträge, wie ein sechsjähriger Rahmenvertrag mit Zeeland Refinery zur Instandhaltung einer Ölraffinerie in den Niederlanden, haben zur Stabilität und zum Wachstum des Unternehmens beigetragen. Zudem wurde Bilfinger von Thor Medical in Norwegen beauftragt, bei der Produktion eines neuartigen Krebsmedikaments zu unterstützen. Auch in Katar konnte Bilfinger einen Auftrag zur Analyse von Onshore- und Offshore-Aktivitäten gewinnen, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und die Öl- und Gasproduktion zu steigern.