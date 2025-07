Salzgitter AG: Aktienkurs steigt nach Bundeswehr-Zulassung um 18%

Am Dienstag reagierte die Börse mit großer Begeisterung auf die Nachricht der Salzgitter AG, dass ihr Werkstoff Secure 500 die technischen Anforderungen für den Einsatz bei der Bundeswehr erfüllt. Der Aktienkurs stieg um fast 18 Prozent auf 26,38 Euro und erreichte damit den höchsten Stand seit drei Monaten. Die Zulassung betrifft eine spezielle Stahlsorte, die im Dickenbereich von 6 bis 16 Millimetern für militärische Anwendungen, wie in Fahrzeugen und Schutzsystemen, freigegeben wurde. Salzgitter befindet sich zudem im Zulassungsprozess für weitere Stahlsorten, was die Marktposition des Unternehmens im wachsenden Verteidigungssektor stärkt.

Die Zulassung wurde von der Wehrtechnischen Dienststelle 91 (WTD 91) erteilt und bestätigt die hohe Qualität und Zuverlässigkeit des Stahls, insbesondere hinsichtlich seines Verhaltens unter Beschuss und bei Sprengungen. Thorsten Möllmann, Leiter der Konzernkommunikation, betonte die Verantwortung des Unternehmens, zur Verteidigungsfähigkeit Europas beizutragen, insbesondere angesichts der aktuellen geopolitischen Krisen.