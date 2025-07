Iranischer Präsident über Mordanschlag: Spannungen mit Israel eskalieren!

In einem aktuellen Interview mit dem US-Journalisten Tucker Carlson äußerte der iranische Präsident Massud Peseschkian, dass er vor wenigen Wochen einem Mordanschlag während des Konflikts mit Israel entgangen sei. Peseschkian berichtete von einem Bombardement, das während einer Besprechung in Teheran stattfand, in der Strategien zur Fortsetzung des Krieges erörtert wurden. Der Konflikt eskalierte am 13. Juni, als Israel militärische Angriffe auf iranische Ziele startete, woraufhin Iran mit Raketenangriffen auf Israel reagierte. In der Folge traten die USA in den Konflikt ein und griffen iranische Nuklearanlagen an. Momentan herrscht eine Waffenruhe, jedoch bleibt die Situation angespannt.

Peseschkian betonte die Bereitschaft Irans, mit den USA zu verhandeln, äußerte jedoch auch tiefes Misstrauen. Er stellte die Frage, wie Iran den USA vertrauen könne, wenn diese in der Vergangenheit Israel während Verhandlungen die Erlaubnis zu Angriffen erteilt hätten. Zudem wies er die Behauptung zurück, dass Iran an einer Atombombe interessiert sei, und kritisierte die israelische Regierung für die Schaffung eines negativen Narrativs über den Iran.